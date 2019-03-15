В Рязанской области не могут найти перевозчика на маршрут «Шацк — Печины»
На открытый конкурс не поступило ни одной заявки
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С предпринимателем, который перевозил пассажиров по маршруту №121 «Шацк — Печины» с остановками в селах Высокое и Новочернеево, расторгнут договор, сообщает районная администрация. Причина расторжения — заявление индивидуального предпринимателя.
Районные власти объявили открытый конкурс на поиск перевозчика по указанному маршруту, но ни одной заявки не поступило.
В перспективе обслуживать маршрут №121 будет автомобильная колонна №1663 по регулируемым тарифам.
Напомним, с 1 марта в Шацком районе на маршрут № 109 «Шацк — Выша» добавили дополнительные ежедневные рейсы.
ИСТОЧНИК KP.RU