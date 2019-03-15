2019-03-15T11:36:58+03:00
Происшествия

В Рязанской области осудили злодея, жертва которого выжила чудом

Кровавое преступление произошло в селе Захарово
Антон КОНОВАЛОВ
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Оглашен приговор по делу о покушении на убийство в селе Захарово. 1 сентября минувшего года в райцентре один мужчина нанес другому два удара ножом в шею, и думал, что покончил с ним, однако потерпевший выжил.

Преступление произошло в доме общей знакомой фигурантов дела во время совместной попойки. Злодей, «вооружившись» на кухне, вышел на крыльцо, где и учинил расправу над сидевшим на ступеньках объектом своей ненависти.

Путем частичного сложения наказаний (прежде его привлекли к ответственности за менее серьезное преступление) подсудимому отмерили 4 года 7 месяцев в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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