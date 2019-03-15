В Рязани сбили мужчину на пешеходном переходе
Сделал это 20-летний горожанин на автомобиле ВАЗ
Фото: 62.мвд.рф
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На улице Новоселов в Рязани сбили 32-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, по предварительной информации, в момент ДТП он шел по нерегулируемому пешеходному переходу.
Инцидент случился примерно в 21.10 у дома №35а. Известно, что наезд совершил 20-летний горожанин на автомобиле ВАЗ. Пострадавшего после оказания медицинской помощи отпустили.
Всего за минувшие сутки в 2 ДТП травмы получили 2 человека. 6 водителей на дорогах региона задержали в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU