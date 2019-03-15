2019-03-15T10:38:36+03:00
Общество

Молодого рязанца пьяным все время тянет на мопед

Его поймали уже второй раз
Мария БЛИНОВА
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Суд Александро-Невского района рассмотрел уголовное дело по обвинению 28-летнего местного жителя. По информации пресс-службы Прокуратуры Рязанской области, он сел за руль пьяным.

Выпив, молодой человек решил покататься на своем мопеде – несмотря на то, что уже был судим за такое же нарушение. Тогда его приговорили к административному аресту.

Далеко парень не уехал – инспекторы ДПС остановили его прямо на улице райцентра. При медицинском освидетельствовании факт алкогольного опьянения подтвердился

Суд приговорил его к 160 часам обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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