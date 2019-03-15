2019-03-15T09:45:26+03:00
Общество

В субботу в Рязани пройдет масштабный праздник «Крымская весна»

С концертами, фотовыставками, конкурсами и гастрономическими рядами
Мария БЛИНОВА
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В субботу, 16 марта, на улице Почтовой состоится праздник«Крымская весна», посвященный пятой годовщине присоединения Крыма к России, сообщает пресс-служба горадминистрации. Начало – в 14.00.

Здесь пройдут: фестиваль детских и молодежных коллективов, спортивные состязания, фотовыставки рязанских и крымских фотохудожников.

На сцене около памятника Евпатию Коловрату выступят молодежные и детские творческие коллективы, а на главной сцене у памятника Ленину состоится концерт ведущих музыкальных коллективов облцентра.

По всей улице организуют гастрономические ряды, фотозоны, интерактивные площадки от учреждений культуры, образования и спорта.

Для горожан проведут мастер-класс «Крымские первоцветы», интеллектуальные игры и викторины, фотовыставку «Крым весной» Феодосийского фотоклуба «Чайка», выставку «Есенин в Крыму».

В кафе и ресторанах Небо, Буфет, Золотая шпора, Арт-Контраст и Старый город гостям в субботу предложат меню с традиционными блюдами Крыма.

В этот же день в 12.00 Культурно-досуговый центр «Октябрь» приглашает на просмотр кинопрограммы «Наш прекрасный Крым». А в воскресенье, 17 марта в 12.00 в Центре уличного спорта «Под мостом» пройдет турнир по мини-футболу.

18 марта в 15.00 в ЦПКиО пройдет игра по станциям под названием «Добро пожаловать в Крым».

Кроме этого все выходные в библиотеках города будут организованы тематические программы. Полный перечень здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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