В Рязанской области подрядчиков обязали подготовить дороги к паводку

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-15T09:00:13+03:00

Ответственные организации должны сделать все, чтобы не допустить разрушительных последствий

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Дирекция дорог Рязанской области обязала подрядчиков подготовить дороги регионального и межмуниципального значения, а также сооружения на них к пропуску паводковых вод. Как сообщает пресс-служба областного минтранса, АО «Рязаньавтодор» и ООО «Рязаньинжсельстрой» должны выполнить следующие работы:

- удалить снежные валы за пределы обочин земляного полотна,

- отвести талые воды с проезжей части,

- очистить от снега и льда входные и выходные отверстия водопропускных труб.

Кроме того, организациям нужно своевременно скалывать лед и делать прорези вокруг свай деревянных мостов, закрывать переправы и участки дорог с указанием путей объезда в случае их затопления.

ИСТОЧНИК KP.RU