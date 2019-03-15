В Рязанской области подрядчиков обязали подготовить дороги к паводку
Дирекция дорог Рязанской области обязала подрядчиков подготовить дороги регионального и межмуниципального значения, а также сооружения на них к пропуску паводковых вод. Как сообщает пресс-служба областного минтранса, АО «Рязаньавтодор» и ООО «Рязаньинжсельстрой» должны выполнить следующие работы:
- удалить снежные валы за пределы обочин земляного полотна,
- отвести талые воды с проезжей части,
- очистить от снега и льда входные и выходные отверстия водопропускных труб.
Кроме того, организациям нужно своевременно скалывать лед и делать прорези вокруг свай деревянных мостов, закрывать переправы и участки дорог с указанием путей объезда в случае их затопления.
ИСТОЧНИК KP.RU