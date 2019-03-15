Рязанка показала, как родила ребенка и выбросила его в мусорный бак

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-15T11:43:48+03:00

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Мать, выбросившая младенца в мусорный контейнер на улице Станкозаводская, во время проверки показаний на месте происшествия рассказала и показала, как все произошло.

По словам женщины, родила она ребенка прямо в унитаз. Новорожденный мальчик упал бочком, она достала его и бросила в заполненный мусорный пакет.

На кадрах видеозаписи следственного эксперимента видно, как женщина спокойно дошла до контейнеров и выбросила пакет с младенцем. Отвечая на вопрос следователя, женщина сказала, что в этот момент никого из людей рядом не было.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Более подробно о происшествии на улице Станкозаводская мы рассказали в статье «Мать, выбросившая ребенка в мусорный бак: У меня уже есть двое детей, третий не нужен».

ИСТОЧНИК KP.RU