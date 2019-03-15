Рязанка показала, как родила ребенка и выбросила его в мусорный бак
Мать, выбросившая младенца в мусорный контейнер на улице Станкозаводская, во время проверки показаний на месте происшествия рассказала и показала, как все произошло.
По словам женщины, родила она ребенка прямо в унитаз. Новорожденный мальчик упал бочком, она достала его и бросила в заполненный мусорный пакет.
На кадрах видеозаписи следственного эксперимента видно, как женщина спокойно дошла до контейнеров и выбросила пакет с младенцем. Отвечая на вопрос следователя, женщина сказала, что в этот момент никого из людей рядом не было.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Более подробно о происшествии на улице Станкозаводская мы рассказали в статье «Мать, выбросившая ребенка в мусорный бак: У меня уже есть двое детей, третий не нужен».
ИСТОЧНИК KP.RU