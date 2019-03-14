В Рязани на три дня перекроют Электрозаводскую улицу
Ремонтные работы будет проводить МУП «РМПТС»
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С 10.00 15 марта до 24.00 18 марта в районе дома №54 по улице Электрозаводская будет закрыто движение транспорта. Причина: аварийный ремонт участка теплотрассы, который проведет МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Места производства работ будут огорожены, установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Администрация города просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
ИСТОЧНИК KP.RU