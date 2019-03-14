Инсценировщиками похищения в центре Рязани займется полиция

СЕГОДНЯ 20:11 2019-03-14T20:23:10+03:00

«Напав» втроем на одного, парни думали, что кто-то из горожан заступится за избиваемого

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В среду, 13 марта, около 19.00 рядом с остановкой на площади Победы горожане наблюдали дикую картину: трое парней избили молодого человека, затолкали его в машину и умчались вместе с похищенным.

Несколько человек тут же позвонили на номер 112, и в городе объявили план «Перехват» – искали тот самый ВАЗ-2110.

Спустя полчаса один из экипажей ДПС нашел автомобиль в Песочне, на улице Новоселов. В салоне оказались четверо парней в возрасте от 19 до 27 лет, которые… мирно беседовали.

Оказалось, что избиение и похищение – инсценировка. Молодые люди хотели посмотреть на то, как горожане отреагируют на столь наглое нападение в самом центре Рязани. После осмотра машины всех четверых доставили в отдел полиции.

– Не хотели нанести никакой вред, извиняемся перед всеми сотрудниками, что так получилось, – заявил один из участников розыгрыша перед видеокамерой полицейских.

Шалость не удалась: сейчас рассматривается вопрос о привлечении молодых людей к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU