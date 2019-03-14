Инсценировщиками похищения в центре Рязани займется полиция
В среду, 13 марта, около 19.00 рядом с остановкой на площади Победы горожане наблюдали дикую картину: трое парней избили молодого человека, затолкали его в машину и умчались вместе с похищенным.
Несколько человек тут же позвонили на номер 112, и в городе объявили план «Перехват» – искали тот самый ВАЗ-2110.
Спустя полчаса один из экипажей ДПС нашел автомобиль в Песочне, на улице Новоселов. В салоне оказались четверо парней в возрасте от 19 до 27 лет, которые… мирно беседовали.
Оказалось, что избиение и похищение – инсценировка. Молодые люди хотели посмотреть на то, как горожане отреагируют на столь наглое нападение в самом центре Рязани. После осмотра машины всех четверых доставили в отдел полиции.
– Не хотели нанести никакой вред, извиняемся перед всеми сотрудниками, что так получилось, – заявил один из участников розыгрыша перед видеокамерой полицейских.
Шалость не удалась: сейчас рассматривается вопрос о привлечении молодых людей к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU