В рязанском детсаду нашли просроченное вишневое повидло

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-14T18:03:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанская прокуратура проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания в детском саду №96 «Рябинка», сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что в нарушение требований СанПиН в кладовой детского сада хранилось 13,5 литров просроченного подсолнечного масла «Империя солнца». Кроме того, ответственного лицо не проводило должный контроль поступающих продуктов, в связи с чем детсад получил вишневое повидло «Тульский продукт» с истекшим сроком годности.

По результатам проверки в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU