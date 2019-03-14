2019-03-14T18:03:32+03:00
Общество

В рязанском детсаду нашли просроченное вишневое повидло

Прокуратура проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в детском саду «Рябинка»
Александр РАДЫГИН
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Рязанская прокуратура проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания в детском саду №96 «Рябинка», сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что в нарушение требований СанПиН в кладовой детского сада хранилось 13,5 литров просроченного подсолнечного масла «Империя солнца». Кроме того, ответственного лицо не проводило должный контроль поступающих продуктов, в связи с чем детсад получил вишневое повидло «Тульский продукт» с истекшим сроком годности.

По результатам проверки в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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