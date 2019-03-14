Работников рязанского ЖКХ наградили за добросовестный труд

СЕГОДНЯ 17:47 2019-03-14T17:47:13+03:00

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14 марта прошла торжественная церемония чествования работников сферы жилищно-коммунального хозяйства Рязани, сообщает пресс-службы городской администрации.

От имени и.о. главы администрации Сергея Карабасова коммунальщиков с профессиональным праздником поздравил его заместитель Игорь Тишин.

— Ваш труд востребован и важен для всех жителей нашего города, — подчеркнул чиновник. — Спасибо за ваше трудолюбие, профессионализм, преданность своему делу и умение быстро и четко реагировать в самых сложных ситуациях.

За многолетний и добросовестный труд лучших сотрудников отрасли отметили наградами от правительства Рязанской области и администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU