Работников рязанского ЖКХ наградили за добросовестный труд
14 марта прошла торжественная церемония чествования работников сферы жилищно-коммунального хозяйства Рязани, сообщает пресс-службы городской администрации.
От имени и.о. главы администрации Сергея Карабасова коммунальщиков с профессиональным праздником поздравил его заместитель Игорь Тишин.
— Ваш труд востребован и важен для всех жителей нашего города, — подчеркнул чиновник. — Спасибо за ваше трудолюбие, профессионализм, преданность своему делу и умение быстро и четко реагировать в самых сложных ситуациях.
За многолетний и добросовестный труд лучших сотрудников отрасли отметили наградами от правительства Рязанской области и администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU