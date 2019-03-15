2019-03-15T11:24:01+03:00
Политика

Инициатива депутата Госдумы от Рязанской области может обрушить банковскую систему

Специалисты считают законопроект Александра Шерина чистой воды популизмом
Константин МОГИЛИН
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Специалисты в банковской сфере считают инициативу Александра Шерина чистой воды популизмом.Специалисты в банковской сфере считают инициативу Александра Шерина чистой воды популизмом.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Депутат Госдумы, избранный от Рязанской и Тамбовской областей, Александр Шерин предложил изменить порядок очередности погашения задолженности по потребительскому кредиту, в случае если заемщик не справляется с платежами.

Народный избранник предлагает предоставить возможность заемщику в первоочередном порядке погашать основную сумму долга, а только затем уплатить проценты за пользование денежными средствами, неустойку и иные платежи. В настоящий момент все происходит с точностью до наоборот.

- Ко мне часто обращаются люди, среди них много пенсионеров. Они стали заложниками микрокредитных организаций и ушлых банкиров. Люди относят им все деньги и все равно не могут погасить кредит! Все, что они приносят, уходит на погашение набежавших процентов, а основной долг так и остается неизменным, - рассказал Александр Шерин корреспонденту «Комсомолки».

Правда, специалисты в банковской сфере считают такую инициативу Шерина чистой воды популизмом, не имеющим ничего общего с действительностью:

- Банки привлекают под проценты деньги от своих вкладчиков. Потом они выдаются в качестве кредитов под проценты. Именно из этой маржи и формируется доход банка, а также выплачиваются проценты по депозитам. Если этот порядок нарушить, люди просто перестанут вкладывать деньги, а это значит, выдавать кредиты попросту будет нечем, - поделился с «Комсомолкой» топ-менеджер одного из коммерческих банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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