На замену кровли здания Рязанской облдумы потратят около 17 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-14T17:11:10+03:00

Подрядчик должен выполнить все ремонтные работы до конца 2019 года

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До конца 2019 года в Рязани должны отремонтировать крышу здания областной думы, сообщается на сайте государственных закупок.

Согласно аукционным документам, подрядная организация должна выполнить противоаварийные работы по замене кровли, а также проложить греющий кабель.

Из областного бюджета на эти цели потратят более 16 млн 870 тысяч рублей.

Напомним, здание Рязанской областной Думы является объектом культурного наследия федерального значения «Здание Благородного собрания – XIX век».

Ранее мы сообщали, что чиновники Спасск-Рязанского собираются снести дом в центре города со столетней историей.

ИСТОЧНИК KP.RU