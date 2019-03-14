2019-03-14T17:07:19+03:00
Происшествия

Оглашен приговор по делу об убийстве рязанца в «Новопавловской роще»

Душегубу дали 8 лет 6 месяцев колонии
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14 марта в Железнодорожном суде Рязани огласили приговор по делу об убийстве в «Новопавловской роще». В июле 2018-го мужчина зарезал знакомого, с которым вместе сидел.

Тот, кого в итоге судили, обнаружил в рюкзаке и пакете приятеля металлолом, без спроса сдал в пункт приема, а на вырученные деньги купил спиртное. Пил он вместе с тем, кого «обокрал», и вскоре между мужчинами произошел конфликт. В итоге инициатор попойки, к которому были адресованы претензии, сам взял нож и несколько раз ударил оппонента клинком в грудь, шею и живот.

Признавшего свою вину и раскаявшегося подсудимого наказали лишением свободы в колонии строгого режима на срок 8 лет 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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