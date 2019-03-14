В Рязани накрыли наркопритон на улице Советской Армии

СЕГОДНЯ 17:39 2019-03-14T17:39:34+03:00

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Полиция накрыла в Рязани очередной притон. Люди собирались для употребления запрещенных веществ на улице Советской Армии. В ходе проверки поступившей от граждан информации полицейские установили, что сомнительный клуб по интересам организовал у себя дома 35-летний мужчина.

- Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Осмотрев жилище, стражи правопорядка обнаружили предметы со следами наркотических средств синтетического происхождения. Против хозяина возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей наказание до 4 лет лишения свободы.

Жителей региона полицейские призывают сообщать о подобных местах и фактах незаконного оборота наркотиков в дежурную часть - 8 (4912) 27-08-60, на «горячую линию» - 8 (4912) 29-72-20, а также по телефону 02 (102 или 112 для мобильных устройств).

ИСТОЧНИК KP.RU