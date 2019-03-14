У ДТП с серьезными последствиями на рязанской трассе оказался другой виновник

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-14T15:45:46+03:00

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В Скопинском районе передали в суд дело о ДТП на трассе «Каспий». Речь, судя по всему, идет об аварии, которая случилась 8 мая 2018 года. Тогда в столкновении Ford Mondeo и Daewoo Nexia пострадали три человека.

Интересно, что сразу после инцидента его виновником называли не того, кого обвиняют теперь. Если сначала считалось, что преступную невнимательность при развороте проявил управлявший Daewoo скопинец, то теперь главной причиной называют выезд на встречную полосу живущего в Москве гражданина Узбекистана на Ford.

В результате ДТП тяжелые травмы получил водитель Daewoo. Пассажиры Ford пострадали незначительно.

Статья, по которой будут судить иностранца, звучит как «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ИСТОЧНИК KP.RU