2019-03-14T15:27:13+03:00
Звезды

В центре Спасск-Рязанского снесут дом со столетней историей

Вместо того чтобы принять меры к восстановлению деревянного здания, местные власти решили найти подрядчика, чтобы его полностью уничтожить
Александр ЕФАНОВ
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Согласно аукционной документации, «разрушенный дом» на Луначарского необходимо снести «методом обрушения». Фото: портал госзакупок.Согласно аукционной документации, «разрушенный дом» на Луначарского необходимо снести «методом обрушения». Фото: портал госзакупок.
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В центре города Спасск-Рязанский снесут дом со столетней историей по адресу: улица Луначарского, 33. Местные власти уже подали заявку на поиск подрядчика на портале государственных закупок.

Согласно аукционной документации, подрядная организация в течение 30 суток после заключения контракта должна снести дом и вывезти с территории весь мусор с последующей утилизацией. Ориентировочный объем работ с учетом деревьев и кустарников составляет 1300 кубических метров. Из бюджета городского поселения власти готовы выделить на эти цели около 850 тысяч рублей.

Дом на улице Луначарского в Спасск-Рязанском снесут в течение месяца после заключения контракта. Фото: портал госзакупок.

Дом на улице Луначарского в Спасск-Рязанском снесут в течение месяца после заключения контракта. Фото: портал госзакупок.

Отметим, что согласно данным портала ГосЖКХ, дом №33 по улице Луначарского построили еще в 1910 году.

— Это один из древнейших домов нашего города, — рассказывает директор Спасского историко-археологического музея имени Вагнера Марина Ершова. — По легенде в этом доме жил престарелый камергер царского двора Григорий Петрович Ржевский. Он в свое время собрал крепостную труппу балерин, блиставших на подмостках Рязани и Москвы. До нас дошли их имена – Виноградова, Хохлова и другие. Дом стоял в центре квартала и был обнесен забором. По воспоминаниям современников, помещик держал там павлинов и прочую экзотическую живность. В советское время дом раздали на квартиры, проживало там пять-шесть семей.

По легенде в этом доме жил престарелый камергер царского двора Григорий Петрович Ржевский. Фото: портал госзакупок.

По легенде в этом доме жил престарелый камергер царского двора Григорий Петрович Ржевский. Фото: портал госзакупок.

По словам Марины Михайловны, у Ржевского был еще один дом на улице Рязанской (ныне Советской — Ред.)

— Это был красивый двухэтажный дом с балконом. Сейчас он тоже в запущенном состоянии, как и все дома города Спасска, — продолжает директор музея. — Очень мало у нас реставрируют. Не понимаю, почему у нас так относятся к таким домам. Город наш — исторический, к нам приезжает много туристов, а экскурсантам показать фактически нечего. Все в разрушенном состоянии.

В советское время дом на Луначарского раздали на квартиры гражданам. Фото: портал госзакупок.

В советское время дом на Луначарского раздали на квартиры гражданам. Фото: портал госзакупок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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