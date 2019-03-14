2019-03-14T14:24:39+03:00
Происшествия

Возвращаясь из суда, рязанский полицейский задержал вора

Подозреваемый украл из супермаркета две бутылки спиртного
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.
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12 марта полицейский, возвращавшийся с судебного заседания, задержал подозреваемого в краже алкоголя из супермаркета.

Проходя по улице Фирсова, майор внутренней службы Константин Голушков увидел мужчину, который выбежал из магазина. Вслед за ним с криками «Держите вора!» выскочили две женщины в форме сотрудниц торговой сети.

- Полицейский бросился за беглецом и вскоре задержал его. Подбежавшие дамы указали на две бутылки спиртного, которые злоумышленник, не оплатив, вынес из торгового зала под одеждой, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемого, 33-летнего рязанца, доставили в отдел полиции. Выяснилось, что в поле зрения правоохранительных органов он попадает не в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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