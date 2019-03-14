Припарковавшийся у дома рязанец наутро узнал, что его машину нашли в кювете

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-14T13:45:47+03:00

Подросток из Сапожка, которого заподозрили в угоне, и раньше не отличался примерным поведением

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В Сапожке по подозрению в угоне задержали 16-летнего жителя поселка. Полицейские считают, что парень забрался в припаркованный у одного из домов ВАЗ-21043, а потом, катаясь пьяным, улетел на нем в кювет.

О том, что его автомобиль обнаружили возле дороги на выезде из поселка, 24-летний владелец к своему удивлению узнал наутро. Выехав на место, полицейские по следам на снегу увидели, в какую сторону направился угонщик и стали опрашивать местных. Они-то и указали на подозреваемого – подростка с сомнительной репутацией, который уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление и хищение.

Стоявшего на учете сорванца пытались предостеречь от непоправимых ошибок, но эти слова эффекта не имели и легко забывались под действием спиртного. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU