В филиале рязанской поликлиники №2 открыли кабинет магнитотерапии

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-14T13:09:05+03:00

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В филиале поликлиники №2 открыли кабинет магнитотерапии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Создание отдельного кабинета позволяет проводить процедуры параллельно с другими видами физиотерапии. В помещении уже установили дополнительные места для пациентов. Это поможет сократить время ожидания пациентов.

— Мы надеемся, что улучшение условий для оказания медицинской помощи в поликлинике создает благоприятную атмосферу для скорейшего выздоровления пациентов, — прокомментировал главный врач поликлиники №2 Олег Нагибин.

Напомним, филиал поликлиники находится по адресу: Рязань, улица Керамзавод, 25.

ИСТОЧНИК KP.RU