В филиале рязанской поликлиники №2 открыли кабинет магнитотерапии
В филиале поликлиники №2 открыли кабинет магнитотерапии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.
Создание отдельного кабинета позволяет проводить процедуры параллельно с другими видами физиотерапии. В помещении уже установили дополнительные места для пациентов. Это поможет сократить время ожидания пациентов.
— Мы надеемся, что улучшение условий для оказания медицинской помощи в поликлинике создает благоприятную атмосферу для скорейшего выздоровления пациентов, — прокомментировал главный врач поликлиники №2 Олег Нагибин.
Напомним, филиал поликлиники находится по адресу: Рязань, улица Керамзавод, 25.
ИСТОЧНИК KP.RU