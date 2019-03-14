Рязанец смог доказать, что оштрафовавший его гаишник был не прав
В Шацке мужчина через суд смог оспорить штраф, который ему выписали после ДТП. Водителя легковушки с прицепом обязывали заплатить 1500 рублей за то, что он якобы не рассчитал боковой интервал и спровоцировал столкновение с другим автомобилем.
Однако обстоятельства, которые изложил инспектор ДПС в своем постановлении, противоречили как записи с видеорегистратора заявителя, так и показаниям участников инцидента. Невиновность оштрафованного водителя стала очевидной и для судьи, который тщательно изучил доказательства.
В результате неверно составленное гаишником постановление с ошибочной юридической оценкой было отменено.
ИСТОЧНИК KP.RU