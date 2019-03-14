Рязанец смог доказать, что оштрафовавший его гаишник был не прав

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-14T12:49:49+03:00

Обстоятельства ДТП с его участием были изложены неверно

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В Шацке мужчина через суд смог оспорить штраф, который ему выписали после ДТП. Водителя легковушки с прицепом обязывали заплатить 1500 рублей за то, что он якобы не рассчитал боковой интервал и спровоцировал столкновение с другим автомобилем.

Однако обстоятельства, которые изложил инспектор ДПС в своем постановлении, противоречили как записи с видеорегистратора заявителя, так и показаниям участников инцидента. Невиновность оштрафованного водителя стала очевидной и для судьи, который тщательно изучил доказательства.

В результате неверно составленное гаишником постановление с ошибочной юридической оценкой было отменено.

ИСТОЧНИК KP.RU