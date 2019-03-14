2019-03-14T12:42:31+03:00
Происшествия

Рязанца будут судить за неуплату налогов после продажи трех тракторов

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела
Александр РАДЫГИН
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Следователи Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Клепиковского района, обвиняемого уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в 2015 году обвиняемый продал три трактора, получив доход на сумму более 7 млн рублей. После получения денег мужчина не предоставил в налоговую инспекцию до 30 апреля 2016 года декларацию и не уплатил НДФЛ в сумме более 900 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела клепиковец возместил часть причиненного ущерба бюджетной системе в размере 450 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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