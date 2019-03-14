2019-03-14T12:30:50+03:00
Общество

Троллейбусы №1 в Рязани возобновили движение до Дягилева

На Московском шоссе восстановили контактную сеть
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Троллейбусы маршрута №1 возобновили движение до Дягилевского городка, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление транспорта.

«Работы по ликвидации последствий повреждения контактной сети на Московском шоссе завершены», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта в районе остановки «Элеватор» было приостановлено движение троллейбусов, следующих по маршруту №1 до улицы Забайкальской. По данным горадминистрации, днем на Московском шоссе произошел обрыв контактной сети. Общественному транспорту проходилась заканчивать свой маршрут на остановке «улица Крупская».

ИСТОЧНИК KP.RU

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