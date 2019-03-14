2019-03-14T11:50:08+03:00
Происшествия

Рязанец заплатил за «кастинг» на сериал «Физрук» – теперь обратился в полицию

Желание попасть в телевизор обошлось почти в тысячу
Мария БЛИНОВА
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Несколько дней назад в соцсети Instagram появилось объявление о том, что в Рязани пройдет кастинг в массовку сериала «Физрук». Серии нового сезона якобы будут снимать в нашем городе, и тем, кто заполнит задний фон, обещали неплохой гонорар.

Рязанская «Комсомолка» обратилась непосредственно к создателям сериала – в компанию Good Story Media. Где нам пояснили, что это объявление – мошенничество: информацию о съемке и участии в массовке компания публично не дает.

Теперь стало известно, что одно заявление в полицию уже поступило: человек, как и предлагалось в соцсети, отправил анкету, а после получил «письмо счастья». Мол, заявка одобрена, но необходимо перечислить «организаторам» 900 рублей – деньги якобы необходимы для изготовления актерской карты, без которой на съемочную площадку ну никак не попадешь. Человек их перечислил, после чего мошенники просто заблокировали контакты.

Полиция сейчас проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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