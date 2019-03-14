2019-03-14T11:11:20+03:00
Происшествия

На Первомайском проспекте Рязани сбили пешехода

Мужчина перебегал через дорогу вне перехода
Мария БЛИНОВА
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13 марта, около 18:30, в Рязани на Первомайском проспекте 48-летний мужчина на автомобиле Subaru сбил 43-летнего рязанца, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, пешеход перебегал через дорогу вне пешеходного перехода. В результате он получил травмы – медики оказали мужчине помощь, госпитализации не потребовалось.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 11 человек получили травмы. В регионе произошло 36 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 5270 нарушений ПДД, в том числе 6 фактов управления состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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