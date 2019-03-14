На рязанской дороге в аварии с ЗИЛом пострадал ребенок (фото)

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-14T10:56:21+03:00

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13 марта, около 14.30, в Рязани на Куйбышевском шоссе произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

58-летний житель Сапожковского района на «Ладе 2104», по предварительной информации, пошел на обгон и, не убедившись в безопасности маневра, врезался в грузовик «ЗИЛ», ехавший попутно. За рулем этой машины был 53-летний рязанец.

В результате 8-летний пассажир легковушки получил телесные повреждения. Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализации не потребовалось.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU