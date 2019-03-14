На рязанской дороге в аварии с ЗИЛом пострадал ребенок (фото)
13 марта, около 14.30, в Рязани на Куйбышевском шоссе произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
58-летний житель Сапожковского района на «Ладе 2104», по предварительной информации, пошел на обгон и, не убедившись в безопасности маневра, врезался в грузовик «ЗИЛ», ехавший попутно. За рулем этой машины был 53-летний рязанец.
В результате 8-летний пассажир легковушки получил телесные повреждения. Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализации не потребовалось.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU