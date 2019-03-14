Коммунисты взяли под свой контроль ситуацию с рязанским озером «Дикая утка»

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-14T10:32:28+03:00

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В среду, 13 марта, лидер рязанских коммунистов, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Денис Сидоров направил депутатский запрос в Управление МВД по Рязанской области с требованием разобраться в ситуации, сложившейся вокруг водоохранной зоны озера «Дикая утка» и принять меры по недопущению ликвидации озера и окружающего его ландшафта. Кроме этого, проверить законность складирования мусора на указанном участке, находящемся в природно-рекреационной зоне поймы р.р. Ока, Трубеж (Р-6).

Напомним, что в начале февраля экологи подняли тревогу, обнаружив свалку мусора в водоохранной зоне поймы рек Оки и Трубеж. Они первыми заметили, что к озеру начали свозить строительный шлак и грунт, постепенно сравнивая его с землей.

Озеро «Дикая утка» и другие водные объекты в пойме играют важную роль в экологии города. Именно на этом озере гнездится 900 пар озерных чаек. Эти птицы – санитары, они уничтожают падаль. Кроме того, на озерах обитают и другие редкие виды птиц, в том числе, занесенные в Красную книгу.

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ИСТОЧНИК KP.RU