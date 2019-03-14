Дело бывшего начальника отдела рязанского БТИ разрастается новыми преступлениям

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-14T10:18:22+03:00

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Следственный комитет, как сообщает пресс-служба областного управления, возбудил еще два уголовных дела против бывшего начальника договорно-реестрового отдела рязанского БТИ. Они объединены в одно производство с пятью другими по той же статье – «Превышение должностных полномочий».

Работнику госучреждения вменяется, что он из личной заинтересованности незаконно выдал двум людям дубликаты регистрационных удостоверений, на этот раз на нежилые строения. В результате эти люди приобретали право собственности на объекты, которое, в прочем, теперь оспаривается органами прокуратуры в судебном порядке.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU