2019-03-14T09:14:40+03:00
Общество

Рязанские коммунальщики сбрасывали сточные воды в реку без разрешительных документов

После вмешательства прокуратуры, сапожковское предприятие устранило нарушение природоохранного законодательства
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Прокуратура обнаружила нарушения природоохранного законодательства в работе муниципального предприятия «Сапожковское ЖКХ», сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что МКП «Сапожковское ЖКХ» предоставлены во владение и пользование объекты водоснабжения и водоотведения в поселке Сапожок, в том числе, очистные сооружения, расположенные на окраине райцентра.

Во время эксплуатации очистных сооружений коммунальщики сбрасывали сточные воды в реку Пожва, хотя никаких разрешений у предприятия на это не было.

Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием «получить в установленном законом порядке решение о предоставлении водного объекта — реки Пожва в пользование». Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время МКП «Сапожковское ЖКХ» сбрасывает сточные воды в реку на законных основаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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