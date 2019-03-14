2019-03-14T09:48:04+03:00
Экономика

Суд прикрыл пекарню в центре Рязани на 20 суток

Роспотребнадзор нашел там серьезные нарушения
Антон КОНОВАЛОВ
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Роспотребнадзор добился приостановления деятельности магазина-кулинарии «Пекарня Хлебница» на 20 дней. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда, который и вынес решение по административному делу на заседании 13 марта.

Жесткие меры к заведению на Первомайском проспекте, 66 приняли из-за того, что владеющее им ООО «Традиция-Рязань» допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Причем эти нарушения, как посчитали проверяющие, несут непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Если юрлицо исправится раньше, чем через 20 дней, то оно может обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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