Троллейбусу №1 в Рязани временно изменили конечную остановку

СЕГОДНЯ 20:59 2019-03-13T21:00:45+03:00

На Московском шоссе повреждена контактная сеть

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В районе остановки «Элеватор» приостановлено движение троллейбусов №1 до улицы Забайкальской, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина приостановки движения — повреждение контактной сети на Московском шоссе.

В настоящее время троллейбусы следуют до конечной остановки «улица Крупская».

Для обеспечения транспортной доступности дягилевского Авиагородка, маршруты №41 будут работать в усиленном режиме.

По данным чиновников, движение троллейбусов планируется восстановить днем 14 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU