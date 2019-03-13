Троллейбусу №1 в Рязани временно изменили конечную остановку
На Московском шоссе повреждена контактная сеть
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В районе остановки «Элеватор» приостановлено движение троллейбусов №1 до улицы Забайкальской, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина приостановки движения — повреждение контактной сети на Московском шоссе.
В настоящее время троллейбусы следуют до конечной остановки «улица Крупская».
Для обеспечения транспортной доступности дягилевского Авиагородка, маршруты №41 будут работать в усиленном режиме.
По данным чиновников, движение троллейбусов планируется восстановить днем 14 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU