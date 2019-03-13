В Рязани пропал 50-летний мужчина

СЕГОДНЯ 19:18 2019-03-13T19:18:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязани пропал 50-летний Леонид Юрьевич Культев, сообщают члены поисково-спасательного отряда Liza Alert. 9 марта мужчина ушел из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской помощи — подчеркивают волонтеры.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Одежда: черная куртка, темно-синий комбинезон со светоотражающими полосками, черная шапка, черные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU