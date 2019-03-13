На Татарской улице Рязани перекрыто движение

СЕГОДНЯ 18:16 2019-03-13T20:15:51+03:00

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13 марта на улице Татарская областного центра в районе бизнес-центра «Флагман» перекрыто движение. Об этом «Комсомолке» сообщила представитель городской пресс-службы.

«Водоканал» проводит аварийные работы. Движение перекрыли в связи с экстренной необходимостью замены участка водопровода. Ближе к ночи проезд откроют. Напомним, что этот участок улицы Татарская представляет из себя «горлышко бутылки», так что водителям невозможно разъехаться.

ИСТОЧНИК KP.RU