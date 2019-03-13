Появилось видео ДТП с пострадавшими на Московском шоссе в Рязани

СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-13T17:18:07+03:00

ВАЗ-2112 выехал на перекресток на красный и столкнулся с «Приорой»

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Канал «Дороги Рязани» на видеохостинге YouTube опубликовал видео момента ДТП на пересечении Московского шоссе, улиц Мервинской и Орсовской. Напомним, там 12 марта в столкновении ВАЗ-2114 и «Лады Приоры» пострадали два человека.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что «четырнадцатая» выехала на перекресток со стороны ТРЦ «Премьер» на запрещающий сигнал светофора. Причем 20-летний житель Рязанской области, который ей управлял, развил нешуточную скорость. «Приора» в момент столкновения начала движение на зеленый со стороны улицы Орсовской.

Ранее, рассказывая об аварии, полиция предпочла не называть ее виновника.

ДТП в Рязани "ЖЕСТКИЙ СЛУЧАЙ" (Московское ш. - ул.Мервинская).Источник: vk.com/roadrzn62

ИСТОЧНИК KP.RU