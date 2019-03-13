Появилось видео ДТП с пострадавшими на Московском шоссе в Рязани
Канал «Дороги Рязани» на видеохостинге YouTube опубликовал видео момента ДТП на пересечении Московского шоссе, улиц Мервинской и Орсовской. Напомним, там 12 марта в столкновении ВАЗ-2114 и «Лады Приоры» пострадали два человека.
На записи с камеры видеонаблюдения видно, что «четырнадцатая» выехала на перекресток со стороны ТРЦ «Премьер» на запрещающий сигнал светофора. Причем 20-летний житель Рязанской области, который ей управлял, развил нешуточную скорость. «Приора» в момент столкновения начала движение на зеленый со стороны улицы Орсовской.
Ранее, рассказывая об аварии, полиция предпочла не называть ее виновника.
ДТП в Рязани "ЖЕСТКИЙ СЛУЧАЙ" (Московское ш. - ул.Мервинская).Источник: vk.com/roadrzn62
ИСТОЧНИК KP.RU