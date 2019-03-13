Рязанскому пенсионеру, жестоко избившему знакомого, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 17:04 2019-03-13T17:04:55+03:00

Изметелив приятеля, он еще и немного подушил его родственницу

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Шацкий районный суд вынес приговор в отношении мужчины 1958 года рождения, сообщает пресс-служба суда.

В сентябре прошлого года, будучи пьяным, он минимум пять раз ударил знакомого кулаком по лицу. Приятель упал на землю, после чего пенсионер избил его еще и ногами.

В тот же день буян пришел домой к родственнице избитого, повалил ее на пол и немного подушил… До убийства дело не дошло, но женщина испугалась серьезно, тем более, что все это время гость угрожал ее именно убить.

В суде подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Его приговорили к 3 годам и 3 месяцам условно. Все это время он должен будет регулярно являться в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU