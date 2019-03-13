Рязанскому пенсионеру, жестоко избившему знакомого, вынесли приговор
Шацкий районный суд вынес приговор в отношении мужчины 1958 года рождения, сообщает пресс-служба суда.
В сентябре прошлого года, будучи пьяным, он минимум пять раз ударил знакомого кулаком по лицу. Приятель упал на землю, после чего пенсионер избил его еще и ногами.
В тот же день буян пришел домой к родственнице избитого, повалил ее на пол и немного подушил… До убийства дело не дошло, но женщина испугалась серьезно, тем более, что все это время гость угрожал ее именно убить.
В суде подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Его приговорили к 3 годам и 3 месяцам условно. Все это время он должен будет регулярно являться в правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU