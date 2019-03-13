К ликвидации возможных ЧС во время половодья в Рязанской области готовы 4,5 тысячи человек

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-13T17:04:28+03:00

По данным МЧС, половодье на территории региона начнется уже в ближайшее время

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В ближайшее время на территории Рязанской области начнется весеннее половодье, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Во всех районах региона проводится подготовительная работа.

Напомним, при максимальных уровнях подъема воды на территории Рязанской области может подтопить 15 низководных мостов и три участка автодорог. Во всех селениях, которые вода может отрезать водой, организуют дежурство пожарно-спасательных подразделений и других оперативных служб. В региональном МЧС разработали план прикрытия населенных пунктов. В скором времени туда на дежурство направят 28 единиц техники.

КСТАТИ

К ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций во время половодья на территории Рязанской области могут привлечь группировку в составе:

- более 4,5 тысяч человек личного состава;

- 1500 единиц техники;

- 85 плавсредств.

Резерв сил и средств составляет 200 человек личного состава Тульского спасательного центра и авиация Жуковского авиационного центра МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU