К ликвидации возможных ЧС во время половодья в Рязанской области готовы 4,5 тысячи человек
В ближайшее время на территории Рязанской области начнется весеннее половодье, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Во всех районах региона проводится подготовительная работа.
Напомним, при максимальных уровнях подъема воды на территории Рязанской области может подтопить 15 низководных мостов и три участка автодорог. Во всех селениях, которые вода может отрезать водой, организуют дежурство пожарно-спасательных подразделений и других оперативных служб. В региональном МЧС разработали план прикрытия населенных пунктов. В скором времени туда на дежурство направят 28 единиц техники.
КСТАТИ
К ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций во время половодья на территории Рязанской области могут привлечь группировку в составе:
- более 4,5 тысяч человек личного состава;
- 1500 единиц техники;
- 85 плавсредств.
Резерв сил и средств составляет 200 человек личного состава Тульского спасательного центра и авиация Жуковского авиационного центра МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU