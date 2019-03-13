Уже бывшего рязанского следователя осудили за фальсификацию доказательств

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-13T16:13:31+03:00

Обвиняемого он нашел, не проводя следственных действий

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Спасский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего следователя местном полиции. Мужчина обвинялся в фальсификации доказательств по уголовному делу, сообщает пресс-служба суда.

Расследуя дело о тяжком преступлении, полицейский фактически не проводил следственные действия. Вместо этого сфальсифицировал доказательства – найдя подозреваемого, который позже стал обвиняемым, практически не выходя из рабочего кабинета.

Суд рассматривал дело в отношении экс-следователя в особом порядке. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года – условно. Занимать должности на госслужбе он не сможет также 3 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU