2019-03-13T16:00:23+03:00
Экономика

С 1 июля во всех парикмахерских Рязани должны появиться кассовые аппараты

Применение контрольно-кассовой техники станет обязательным для всех предпринимателей, работающих в сфере услуг
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 марта рязанское минэкономразвития провело открытый семинар-совещание по актуальным вопросам изменения законодательства, сообщает пресс-служба министерства.

Одной из самых обсуждаемых тем стало — применение контрольно-кассовой техники (ККТ) предпринимателями, работающих в сфере услуг.

Напомним, с 1 июля 2019 года вся сфера обслуживания — косметические услуги, парикмахерские, бытовое обслуживание населения, должны работать с контрольно-кассовой техникой.

ВАЖНО!

За неприменение контрольно-кассовой техники для ИП и юридических лиц предусмотрен штраф. Сумма штрафа зависит от количества денег, не учтенных кассой. На должностных лиц в размере — от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета без ККТ, но не менее 10 тысяч рублей. На юридических лиц — от трех четвертых до одного размера суммы расчета, но не менее 30 тысяч рублей.

При повторном нарушении — должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области опять обокрали храм – на этот раз в деревне
Появилось видео ДТП с пострадавшими на Московском шоссе в Рязани
Рязанскому пенсионеру, жестоко избившему знакомого, вынесли приговор
К ликвидации возможных ЧС во время половодья в Рязанской области готовы 4,5 тысячи человек
Уже бывшего рязанского следователя осудили за фальсификацию доказательств
В Рязани решат вопрос об УДО соучастника убийства журналистки Политковской
По рекомендации спецкомиссии шесть работодателей Рязани подняли зарплаты
Все больше рязанских детей заболевают онкологией
В Рязани оценили этичность рекламы с Есениным и с обнаженной актрисой
Врачи больницы №8 спасли от смерти пациентку с эндотоксическим шоком
Ночью в Рязанской области ожидается до -13
Прокуратура встала на защиту интересов рязанской автоколонны №1310
За неуплату алиментов рязанца приговорили к 6 месяцам исправительных работ
Ночью в Рязанской области сгорел частный музей
СК дал рекомендации рязанцам, желающим участвовать в долевом строительстве жилья
За продажу алкоголя подросткам рязанский продавец пойдет под суд
На новую доплату смогут рассчитывать 28 тысяч рязанских пенсионеров
Процесс лишения родительских прав рязанки, выбросившей младенца в мусорный бак, запущен
В Рязани у автовокзала сильно столкнулись «Приора» и «четырнадцатая»
Пожар в рязанском селе тушили 5 расчетов – хозяин дома погиб
Рязанцы могут сдать незаконно хранящийся ракетный зенитный комплекс за 15 тысяч рублей
На М5 в Рязани BMW на большой скорости влетел в столб
Рязанский благотворительный фонд раздает вещи нуждающимся