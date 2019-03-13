С 1 июля во всех парикмахерских Рязани должны появиться кассовые аппараты
13 марта рязанское минэкономразвития провело открытый семинар-совещание по актуальным вопросам изменения законодательства, сообщает пресс-служба министерства.
Одной из самых обсуждаемых тем стало — применение контрольно-кассовой техники (ККТ) предпринимателями, работающих в сфере услуг.
Напомним, с 1 июля 2019 года вся сфера обслуживания — косметические услуги, парикмахерские, бытовое обслуживание населения, должны работать с контрольно-кассовой техникой.
ВАЖНО!
За неприменение контрольно-кассовой техники для ИП и юридических лиц предусмотрен штраф. Сумма штрафа зависит от количества денег, не учтенных кассой. На должностных лиц в размере — от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета без ККТ, но не менее 10 тысяч рублей. На юридических лиц — от трех четвертых до одного размера суммы расчета, но не менее 30 тысяч рублей.
При повторном нарушении — должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU