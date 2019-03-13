2019-03-13T15:20:48+03:00
Общество

По рекомендации спецкомиссии шесть работодателей Рязани подняли зарплаты

Хотя зачастую людей просто оформляют на полставки
Мария БЛИНОВА
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Межведомственная комиссия по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц подвела итоги работы за январь-февраль, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Цель работы комиссии – контролировать своевременность платежей, идущих в бюджет города.

За эти два месяца на заседаниях побывали более 150 должников, 27 из которых позже полностью погасили долг – в сумме это 3 млн. рублей.

– Ведется работа и по легализации теневых трудовых отношений: за январь-февраль почти с 900 наемными работниками работодатели заключили трудовые договоры, – говорится в сообщении.

Приглашают и тех, кто платит зарплату ниже уровня МРОТ. Часто оказывается, что ряд сотрудников числятся в этих организациях, как занятые неполный рабочий день. Но не всегда.

– За два месяца шесть работодателей, заслушанных в декабре прошлого года, по рекомендации комиссии повысили заработную плату работникам, – говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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