2019-03-13T15:35:59+03:00
Здоровье

Все больше рязанских детей заболевают онкологией

Минздрав опубликовал неутешительную статистику
Александр РАДЫГИН
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Все больше детей Рязанской области заболевают онкологией. Печальную статистику приводит региональное министерство здравоохранения. По данным чиновников, заболеваемость детей злокачественными новообразованиями в 2018 году выросла на 7,7% в сравнении с 2017 годом. Соответственно, увеличился и объем специализированной помощи на 19,3%.

В областной детской клинической больнице имени Дмитриевой провели противоопухолевое лечение 68 детям (в 2017 году — 57 детям). В 2018 году на лечение в федеральные центры направили 30 рязанских детей.

Врачи, напоминают, что залогом успешного лечения онкологических заболеваний по-прежнему является ранняя диагностика. Именно при этом лечение зачастую ведет к благоприятному исходу. Поэтому онконастороженность как родителей, так и врачей остается одним из главных условий благоприятного исхода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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