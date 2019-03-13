Ночью в Рязанской области ожидается до -13

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-13T14:12:02+03:00

В темное время суток и в первой половине дня местами туман

Изменить размер текста: A A

Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 14 марта. Согласно ему, небольшой снег в регионе возможен лишь в ночь на четверг, а днем осадков быть не должно. В темное время суток и в первой половине дня местами ожидается туман.

Что касается температуры воздуха, метеорологи прогнозируют -13…-8 градусов ночью и -3…+2 градуса днем. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 метров в секунду.

На дорогах сохранится гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU