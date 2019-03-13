Прокуратура встала на защиту интересов рязанской автоколонны №1310

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-13T13:16:25+03:00

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Рязанская прокуратура встала на защиту интересов МУП «Автоколонна №1310», сообщает пресс-служба ведомства.

Представитель надзорного органа обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного коррупционным преступлением.

Напомним, экс-директор автоколонны №1310 Александр Быков подозревается в заключении фиктивных договоров с подрядчиком на проведение ремонта на территории предприятия. При этом денежное вознаграждение Быкова за такие «услуги» превысило 94 тысячи рублей. Только недавно закончилось следствие, и после утверждения обвинительного заключения материалы направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU