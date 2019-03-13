2019-03-13T12:40:26+03:00
Происшествия

Ночью в Рязанской области сгорел частный музей

Уникальные краеведческие экспонаты огонь уничтожил полностью
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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Минувшей ночью в селе Азеево Ермишинского района произошло ЧП – сгорел музей имени Фикрята Табеева, сообщает издательство «Пресса».

Звонок на пульт дежурного поступил около 1.00. Однако прибывшие пожарные расчеты спасти здание не смогли – дом сгорел полностью. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

Фикрят Табеев – выдающийся государственный деятель и уроженец села Азеево. Музей его имени на родине Фикрята Ахмеджановича открыли четыре года назад. Экспонаты в это частное учреждение собирали самые разные: предметы быта и хозяйства местных жителей, оружие, монеты, книги давних лет и, конечно, личные вещи и фотографии известного земляка.

Теперь этой краеведческой коллекции нет. Сохранилась она разве что на фотографиях, в том числе – сделанных местными корреспондентами.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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