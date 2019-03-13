СК дал рекомендации рязанцам, желающим участвовать в долевом строительстве жилья

СЕГОДНЯ 12:14 2019-03-13T12:15:30+03:00

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Несмотря на сформированную нормативную базу по регулировке долевого строительства, осталось немало желающих «обогатиться за счет обманутых людей», сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным ведомства, в стране остается около 900 проблемных объектов долевого строительства и десятки тысяч дольщиков. Все они в результате мошеннических действий остались и без денег, и без жилья.

Напомним, в декабре 2018 года губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что в регионе из 2 800 обманутых дольщиков осталось всего 600 человек. Некоторые из домов застройщики должны были сдать еще в 2009 году.

— Сейчас из 28 домов осталось всего шесть, то есть за полтора года, даже меньше, мы решили эти проблемы. Хотя это крайне тяжело и каждый объект требует индивидуального подхода. Но за это время мы выявили еще два новых дома, которые начали строить два года назад, — сообщил Любимов.

Как отмечают в СК, следователи расследуют сотни дел о мошенничестве в строительстве, ряд из них уже завершился судами и приговорами.

«Прежде чем внести деньги и стать участником долевого строительства, необходимо обратить внимание на учредительные документы застройщика, требовать предъявления свидетельства о его государственной регистрации, бухгалтерскую отчетность, аудиторские заключения, технико-экономическое обоснование проекта», — рекомендует Следственный комитет РФ.

ВАЖНО!

Перечень всей документации, необходимой для начала строительства, можно найти на сайте Министерства строительства РФ www.minstroyrf.ru. Там же содержится перечень всех проблемных объектов.

Вниманию участников долевого строительства!.

ИСТОЧНИК KP.RU