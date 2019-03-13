За продажу алкоголя подросткам рязанский продавец пойдет под суд

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-13T12:11:43+03:00

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Полицейские возбудили уголовное дело по фактам неоднократной продажи спиртного несовершеннолетним в одном из магазинов Дашково-Песочни.

В дежурную часть обратились неравнодушные горожане. Люди рассказали, что в продуктовом магазине на улице Новоселов подросткам отпускают горячительные напитки. Во время проверки этой информации полицейские выявили, что алкоголь несовершеннолетним отпускала 49-летняя продавец торговой точки. В отношении женщины был составлен административный протокол.

- После этого полицейские вновь получили информацию, что в магазине сбывают спиртное подросткам. Проверка подтвердила эти сведения, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Теперь женщине грозит до 4 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU