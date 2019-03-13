За продажу алкоголя подросткам рязанский продавец пойдет под суд
Полицейские возбудили уголовное дело по фактам неоднократной продажи спиртного несовершеннолетним в одном из магазинов Дашково-Песочни.
В дежурную часть обратились неравнодушные горожане. Люди рассказали, что в продуктовом магазине на улице Новоселов подросткам отпускают горячительные напитки. Во время проверки этой информации полицейские выявили, что алкоголь несовершеннолетним отпускала 49-летняя продавец торговой точки. В отношении женщины был составлен административный протокол.
- После этого полицейские вновь получили информацию, что в магазине сбывают спиртное подросткам. Проверка подтвердила эти сведения, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Теперь женщине грозит до 4 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU