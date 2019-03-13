На новую доплату смогут рассчитывать 28 тысяч рязанских пенсионеров

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-13T11:46:55+03:00

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12 марта депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, внесенный правительством РФ о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. На необходимость принятия таких мер указал президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

По словам первого заместителя секретаря Генсовета «Единой России», депутата Госдумы Ольги Баталиной, принятое изменение порядка индексации пенсий коснется почти 5 млн неработающих малообеспеченных пенсионеров.

– Все они получают федеральную или региональную доплату к пенсии, так как размер назначенной пенсии не достигает прожиточного минимума в регионе. Новый подход к индексации даст реальную прибавку к пенсии, которую граждане с низкой пенсией пока не получили, — пояснила парламентарий.

В Рязанской области на доплату смогут рассчитывать свыше 28 тысяч пенсионеров. Об этом рассказал член Генерального совета партии, секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

– Борьба с бедностью и поддержка малоимущих — приоритеты, озвученные президентом. Депутаты регионального парламента поддержали проект федерального закона о государственной социальной помощи. Суть — чтобы пенсионеры, имеющие доходы ниже прожиточного минимума, смогли получать доплату при росте пенсий. Законопроект очень важный и позволяет устранить социальную несправедливость. С его принятием из общей суммы материального обеспечения пенсионера сумма текущей индексации будет исключена, – подчеркнул лидер рязанских единороссов.

Он напомнил, что 7 марта на очередном заседании Рязанской областной Думы депутаты поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О государственной социальной помощи» (в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам), утвердили соответствующее постановление и направили его в профильный комитет Госдумы.

– Законопроектом, принятом в первом чтении, предусматривается, что размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. То есть после принятия закона люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января была проиндексирована на 7%, – отметила депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.

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ИСТОЧНИК KP.RU