Процесс лишения родительских прав рязанки, выбросившей младенца в мусорный бак, запущен

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-13T12:53:01+03:00

У нее еще двое детей, которым 3 и 4 года

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31-летнюю жительницу Рязани, которая выбросила в мусорный бак своего новорожденного сына, будут лишать родительских прав. Этот процесс, причем не только против нее, но и против ее сожителя, инициировал Московский межрайонный отдел областного СКР, который занимается расследованием преступления. У женщины есть еще двое детей - им 3 и 4 года.

Кроме того, СК указал полиции на необходимость усилить профилактическую работу с теми, кто ведет асоциальный образ жизни.

Напомним, 10 марта у дома №21 корпус 1 по улице Станкозаводская прохожие нашли младенца в полиэтиленовом пакете. После проверки следователи задержали мамашу, разрешившуюся от бремени прямо во время пьянки, и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство новорожденного ребенка».

«Комсомолка» подробно писала об обстоятельствах этого ужасного случая.

ИСТОЧНИК KP.RU