В Рязани у автовокзала сильно столкнулись «Приора» и «четырнадцатая»
Пострадали два человека
Фото: 62.мвд.рф
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12 марта в ДТП на перекрестке у автовокзала «Центральный» в Рязани пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба УМВД, авария случилась примерно в 20.00.
Столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 20-летнего жителя области и «Лада Приора» 39-летнего горожанина. Кто стал виновником, полиция пока не сообщает. Уточняется лишь, что медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру «четырнадцатой». Остальные обстоятельства уточняются.
Всего за минувшие сутки в 3 ДТП пострадали 4 человека. А утром 13 марта, напомним, BMW с компанией молодых людей снес столб на трассе М5 в черте Рязани.
Фото: 62.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU