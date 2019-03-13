В Рязани у автовокзала сильно столкнулись «Приора» и «четырнадцатая»

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-13T11:36:00+03:00

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12 марта в ДТП на перекрестке у автовокзала «Центральный» в Рязани пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба УМВД, авария случилась примерно в 20.00.

Столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 20-летнего жителя области и «Лада Приора» 39-летнего горожанина. Кто стал виновником, полиция пока не сообщает. Уточняется лишь, что медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру «четырнадцатой». Остальные обстоятельства уточняются.

Всего за минувшие сутки в 3 ДТП пострадали 4 человека. А утром 13 марта, напомним, BMW с компанией молодых людей снес столб на трассе М5 в черте Рязани.

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU