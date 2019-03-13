Пожар в рязанском селе тушили 5 расчетов – хозяин дома погиб

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-13T10:57:42+03:00

Мужчине не было и 50 лет

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Во вторник, 12 марта, в 15 часов 30 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в селе Успенкое Скопинского района, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

Здесь загорелся деревянный дом с шиферной крышей. На место выехали пять пожарных автомобилей, 15 сотрудников Государственной противопожарной службы.

В результате пожара дом серьезно поврежден. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе спасателей, на пожаре погиб мужчина – хозяин дома 1971 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU