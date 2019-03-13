Пожар в рязанском селе тушили 5 расчетов – хозяин дома погиб
Мужчине не было и 50 лет
Изменить размер текста:
Во вторник, 12 марта, в 15 часов 30 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в селе Успенкое Скопинского района, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
Здесь загорелся деревянный дом с шиферной крышей. На место выехали пять пожарных автомобилей, 15 сотрудников Государственной противопожарной службы.
В результате пожара дом серьезно поврежден. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе спасателей, на пожаре погиб мужчина – хозяин дома 1971 года рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU