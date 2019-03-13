2019-03-13T10:49:41+03:00
Общество

Рязанцы могут сдать незаконно хранящийся ракетный зенитный комплекс за 15 тысяч рублей

Пока же сознательные граждане несут в основном различные патроны
Антон КОНОВАЛОВ
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Росгвардия напомнила жителям Рязанской области о возможности добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. От уголовной ответственности в таком случае сознательный гражданин освобождается.

Более того, обратившемуся выплачивается вознаграждение:

- Размер варьируется в зависимости от вида и количества оружия, - поясняет старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Громада.

Так, за пистолет или револьвер полагается 5 тысяч рублей, за винтовку или карабин – 7 тысяч, за автомат, гранатомет или пулемет – 10 тысяч. А максимальная сумма, 15 тысяч рублей, достанется тому, кто решит избавиться от переносного ракетного зенитного комплекса.

Пока же чаще всего рязанцы несут различные патроны (по 20 рублей за штуку), а за весь 2018 год выплаты составили довольно скромные 30 тысяч рублей. Ни одного ПЗРК в регионе, конечно, не встречалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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